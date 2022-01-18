Беременные вакцинируются от Covid-19 значительно реже других женщин. Но именно будущим мамам коронавирус и несет наибольшую опасность.

Такой вывод сделали шотландские медики, совершив анализ данных обо всех родах в этой стране за первый год прививочной кампании.

К концу октября 2021 года, утверждают исследователи, менее трети будущих матерей (32,2%) получили к моменту родов прививку от Covid-19. В то же время в Шотландии среди небеременных женщин детородного возраста (от 18 до 44 лет) от коронавируса вакцинировано более трех четвертей (77,4%).

— Для защиты здоровья женщин и детей в ходе продолжающейся пандемии совершенно необходимо уделять больше внимания уровню вакцинации беременных, — написали авторы статьи, опубликованной в журнале Nature.

Ученые в ходе масштабных исследований уже неоднократно убеждались, что именно для будущих матерей коронавирус представляет наибольшую опасность.

Согласно последним данным из США, заражение беременной женщины коронавирусом в 15 раз увеличивает риск смерти во время родов и в 22 раза — вероятность родить недоношенного ребенка.

Подобные выводы сделаны и после международного исследования, проведенного Оксфордским университетом. Беременность и Covid-19, по словам профессора Ариса Папагеоргиу из оксфордского Института здоровья матери и ребенка, взаимно осложняют друг друга.

В Великобритании правительство призывает беременных женщин немедленно вакцинироваться от Covid-19. Это объясняют тем, что почти все беременные, которые поступили в больницы Британии с симптомами Covid-19, не были привиты.