Науковці знайшли новий симптом зараження штамом коронавірусу Омікрон – біль у вухах.

За словами лікаря з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету Пітера Чин-Хонга, біль у вухах зумовлений тим, що вірус вражає дихальні шляхи, розміщені близько до рота, носа та вух.

Біль чи дзвін у вухах – симптом, на який часто скаржилися інфіковані британці. Вони ділилися своїми симптомами у спеціальному застосунку.

Експерти зазначили, що цей штам можна сплутати зі звичайною застудою. У нього ті ж симптоми: нежить, головний біль, стомлюваність. Також до списку ознак додали біль у вусі.

– Якщо ви помітили втрату слуху, запаморочення або дзвін у вухах, не ігноруйте їх. Пройдіть офіційне тестування. У деяких наших пацієнтів ми бачили, що втрата слуху є єдиною ознакою зараження Covid-19, – сказав лікар Костянтин Станкович.

Раніше у МОЗ України зазначали, що у людей, які підхопили штам Омікрон, спостерігаються такі симптоми:

нежить (73%),

головний біль (67,5%),

втома (63,5),

чхання (60%),

біль у горлі (59,6%).

Підступність варіанта Омікрон полягає в тому, що його перші прояви схожі на звичайну застуду, але потім хвороба може перейти в дуже важку фазу, що може призвести до госпіталізації та смерті. Це стосується насамперед тих, хто не пройшов базовий курс Covid-вакцинації. Детальніше про симптоми штаму Омікрон – читайте на Фактах ICTV.