Министр охраны здоровья Олег Ляшко сообщил, что Украина ожидает поставку новейшего противовирусного препарата для лечения коронавирусной болезни Молнупиравир.

– Украина ожидает поставку новейшего противовирусного препарата прямого действия для лечения коронавирусной болезни – Молнупиравир, – сказал глава МОЗ Украины.

По его словам, уже закупили 300 000 курсов. Сейчас в Украину идет часть этой поставки, и с понедельника препарат будут развозить в больницы.

– Препарат уже находится в аэропорту Стамбула, а уже завтра его ожидают в аэропортах Украины, – сказал министр Ляшко.

Ранее сообщалось, что МОЗ позволил экстренное использование препарата Молнупиравир для лечения коронавирусной инфекции.

В Украине этот препарат прошел официальную регистрацию. Молнупиравир уже широко используются в некоторых европейских странах и в США.