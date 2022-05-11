В США фиксируются странные случаи появления повторных симптомов болезни — после заболевания коронавирусом и приема противовирусных таблеток Паксловид (Paxlovid) от Pfizer.

После заражения пациенты приняли препарат, и он помог им не попасть в больницу. Однако в течение двух недель после того, как стало лучше, у некоторых людей появились симптомы простуды, такие как боль в горле и кашель. При этом не было тяжелых случаев заболевания.

Они пока что остаются загадкой для врачей, которые пытаются выяснить, что спровоцировало рецидив. Возможно, люди принимали препарат слишком рано или недостаточно долго.

Специалисты также изучают, являются ли такие пациенты заразными и опасными для других людей. В связи с этим пытаются решить, как поступить с такими случаями, хотя некоторые врачи все же рекомендуют пациентам возобновить изоляцию.

Несмотря на эту информацию, врачи и органы здравоохранения по-прежнему поощряют использование Паскловида среди людей с высоким риском развития тяжелой формы Covid-19.

А представитель Pfizer заявил, что уверен в эффективности препарата в предотвращении госпитализации и смерти от Covid-19 у людей из групп высокого риска.

Источник: The Wall Street Journal