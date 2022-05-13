Коронавірус стрімко поширюється Північною Кореєю. З кінця минулого місяця від ускладнень, викликаних інфекцією, померли шестеро людей, 187 800 місцевих жителів перебувають на карантині.

Про це сьогодні, 13 травня, повідомили державні ЗМІ країни.

Нагадаємо, що влада країни довгий час наполягала на відсутності інфекції і відмовлялася від зовнішньої гуманітарної допомоги для боротьби з будь-яким поширенням хвороби. Однак сьогодні чиновники охорони здоров’я зробили рідкісне визнання кризи, що виникає в їхній системі.

Оголошення про смертельні випадки було зроблено, коли лідер країни Кім Чен Ин відвідав учора національний штаб із боротьби з хворобами. На знак зростаючої актуальності питання державне Центральне телебачення вперше показало Кіма в масці під час зборів Робочої партії.

Деякі аналітики попереджають, що Північна Корея може зіткнутися з серйозною гуманітарною кризою, якщо міжнародне співтовариство не переконає її відкритися для зовнішньої допомоги для боротьби з вірусом.

– Ми перебуваємо на ранній стадії поширення величезних людських страждань, – заявив експерт з Північної Кореї в школі Флетчера в Університеті Тафтса Лі Сон Юн.

Північна Корея заявила, що дізналася про перший спалах після того, як у неділю представники охорони здоров’я перевірили людей в Пхеньяні з симптомами лихоманки. З’ясувалося, що всі вони були заражені підваріантом вірусу BA.2, йдеться в повідомленні.

Влада країни оголосила надзвичайну ситуацію і наказала всім містам і округам з населенням 25 млн осіб закритися та ізолюватися.

Північна Корея заявила, що з кінця квітня у 350 тис. осіб була виявлена лихоманка, зокрема у 18 тис. у четвер, 12 травня. Зазначається, що 162 200 осіб повністю одужали.