Коронавірус в Україні набуває характеристик сезонної інфекції.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, в Україні пік захворюваності на Covid-19 у 2022 році був у січні, після чого кількість випадків почала знижуватися.

– Але від початку повномасштабної війни Росії в Україні 24 лютого статистичні дані вже не оприлюднюються, оскільки будь-яка інформація щодо захворюваності може бути на користь ворогу, – зазначив Лапій.

Експерт додав, що коронавірус нікуди не зник і значне збільшення хворих може паралізувати систему охорони здоров’я. Тому за можливості потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів та вакцинуватися, адже під час війни кількість соціальних контактів збільшилась.

Зазначимо, що за даними експертів Університету Джона Гопкінса, від пандемії Covid-19 в США померло більше мільйона осіб, що, безумовно, більше, ніж у будь-якій іншій країні. На кожні 100 тис. жителів припадає 291 людина, яка померла від Covid-19.

Серед 20 найбільш постраждалих від Covid-19 країн тільки дві – Бразилія та Польща – мають більш високі показники смертності на 100 тис. осіб. Детальніше про коронавірус – читайте у матеріалі Факти ICTV.