Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Удалили почку, поврежденную пулей: военные хирурги успешно провели уникальную операцию

27 мая 2022, 11:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов впервые в Украине выполнена лапароскопическая операция по удалению почки, которая была фактически разрушена огнестрельным ранением.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

— У нас очень хорошие новости от медицинских сил ВСУ. Наши военные хирурги провели операцию, которая не имеет аналогов в мире!

Читайте также:
психологияВзрыв травмировал глаза всей семье: польские офтальмологи успешно прооперировали мать и ее близнецов из Луганщины

Сообщается, что в мобильном госпитале выполнены уже две такие операции, которые спасли жизнь нашим воинам.

Сейчас смотрят

Известно также, что благодаря суперсовременным технологиям и профессионализму наших военных хирургов, раненые уже могут самостоятельно ходить. Правда, пока только в пределах больничной палаты.

Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции для спасения тяжелораненых воинов, отмечается в сообщении.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Теги
Війна в Україні, Медики, Операция
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь