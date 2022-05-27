В военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов впервые в Украине выполнена лапароскопическая операция по удалению почки, которая была фактически разрушена огнестрельным ранением.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

— У нас очень хорошие новости от медицинских сил ВСУ. Наши военные хирурги провели операцию, которая не имеет аналогов в мире!

Сообщается, что в мобильном госпитале выполнены уже две такие операции, которые спасли жизнь нашим воинам.

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Известно также, что благодаря суперсовременным технологиям и профессионализму наших военных хирургов, раненые уже могут самостоятельно ходить. Правда, пока только в пределах больничной палаты.

Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции для спасения тяжелораненых воинов, отмечается в сообщении.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины