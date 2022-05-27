Офтальмологи медицинского университета в Люблине (Польша) успешно прооперировали мать и ее двух сыновей-близнецов после того, как осколки российского снаряда травмировали глаза всем троим. Журналисты Фактов ICTV встретились с пострадавшей женщиной.

…Елена Селихзянова просит немного развернуться от окна. Несмотря на пасмурную погоду глазам все еще больно. Да это уже мелочи. До этого женщина не видела вообще ничего. Как и ее пятилетние сыновья-близнецы.

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— Это произошло 11 марта в 11 часов утра. Мы находились в доме. На улице было тихо. Снаряд прилетел как-то мгновенно, непонятно откуда. Мы даже не поняли, что произошло, — вспоминает Елена.

По ее словам, снаряд попал через окно кухни. Разбил половину дома, ранил и ее, и детей. Больше всего досталось Назару.

— Ему взрывной волной выбило глаз. Представьте, какая это сила была. Это было очень страшно. Лица окровавлены у меня и у детей. Мне разрезало щеку, выбило зубы. Шея тоже вся была разрезана, — вспоминает женщина.

Пострадавших отвезли в больницу Северодонецка.

Елена вспоминает, что страшнее всего было не видеть сыновей. Общаться и заниматься ими приходилось наощупь.

Из Северодонецка волонтеры отвезли семью в Днепр, затем во Львов и уже после, специальной польской скорой, доставили в Люблин, в одну из крупнейших европейских офтальмологических клиник.

— Я сказал привозить их срочно! Потому что при таких травмах глаз нельзя было терять времени, — говорит заведующий кафедрой общей офтальмологии из службы детской офтальмологии медицинского университета в Люблине, профессор Роберт Рейдак.

По его словам, это была комплексная хирургия катаракты. Профессор уже вживил специальные интраокулярные линзы в оба глаза Елены. Мальчиков оперировали его коллеги. Одному из них, Назару, будут устанавливать глазной протез.

В целом медики довольны результатами и называют спасение зрения всей семье небольшим чудом. Ведь если бы их доставили позже, они могли бы уже никогда не увидеть друг друга.

И таких чудес здесь немало. С февраля в клинику доставили уже несколько десятков украинцев, которые получили серьезные травмы глаз. Всех здесь лечат бесплатно.

— Говорить об этом очень тяжело и страшно. Все это перенести… И при этом выжить. Слава Богу, руки ноги целые. А с лицом потом можно будет что-то сделать. Я стараюсь держаться, потому что есть ради кого, — говорит Елена.

Впереди у семьи еще долгая реабилитация не только физическая, но и психологическая. Волонтеры уже подыскивают им жилье. И Елена с детьми, конечно, мечтает вернуться домой к родным, но только после того, как оттуда уйдет война.