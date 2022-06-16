Министерство здравоохранения поддерживает предложение передачи клинической больницы Львовской железной дороги в управление Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого для создания на ее базе университетской клиники.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— Больница может стать не только клинической базой для подготовки студентов, интернов, курсантов, но и будет оказывать высокоспециализированную медпомощь и получать дополнительное финансирование путем подписания договора с НСЗУ, — говорится в сообщении.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, процесс создания университетских клиник и больниц в Украине необратим. И на это есть политическая воля. Ведь функционирование клиник – это стратегия развития для высшего медицинского образования, его будущее.

— Не может успешно развиваться университет и готовить конкурентных специалистов, если у него нет собственной клинической базы для обучения, — уверен министр.

Он отметил, что университетская клиника — это, прежде всего, мощная, большая и многопрофильная больница, создающая возможности для обучения и исследований.

Поэтому передача клинической больницы Львовской железной дороги в управление университета будет способствовать оптимизации подготовки медицинских кадров и будет служить клинической базой для обучения студентов, акцентировал Виктор Ляшко.

Напомним, что на сегодняшний день вопрос создания университетских клиник можно решить путем передачи медицинским университетам коммунальных или ведомственных больниц. Среди механизмов, которые позволяют это сделать, и Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, Об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения от 15 декабря 2021 года.