На базе Ровенской областной детской больницы после реконструкции открыт ортопедо-травматологический центр. Его возможности позволяют оказать квалифицированную медпомощь более 10 тыс. детей в год.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
— В отделении проводят полный комплекс оперативных вмешательств при травмах опорно-двигательной системы у детей и реконструктивные операции при врожденных пороках развития опорно-двигательной системы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что это единственное в области специализированное подразделение, которое оказывает неотложную и плановую травматологическую помощь детям от рождения до восемнадцати лет.
Центр включает в себя травмпункт и стационар. Здесь работают 12 врачей и 23 медицинские сестры. Сейчас, кроме жителей Ровенщины, в центре также лечатся дети-переселенцы из других регионов, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военной агрессии РФ.
Во время проведенного капремонта:
- полностью модернизировали, установили новое медицинское оборудование;
- обустроили операционные комнаты;
- кабинеты для проведения медицинских манипуляций;
- комфортные палаты;
- современное игровое пространство для маленьких пациентов.
Реконструкция произведена за счет собственных средств больницы и средств благотворительной организации.
Напомним, внутренне перемещенные лица могут получать медицинскую помощь по месту фактического проживания и без деклараций.