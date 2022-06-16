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Для помощи более 10 тыс. детей в год: на Ровенщине открыт обновленный ортопедо-травматологический центр

16 июня 2022, 11:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

На базе Ровенской областной детской больницы после реконструкции открыт ортопедо-травматологический центр. Его возможности позволяют оказать квалифицированную медпомощь более 10 тыс. детей в год. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— В отделении проводят полный комплекс оперативных вмешательств при травмах опорно-двигательной системы у детей и реконструктивные операции при врожденных пороках развития опорно-двигательной системы, — говорится в сообщении. 

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Отмечается, что это единственное в области специализированное подразделение, которое оказывает неотложную и плановую травматологическую помощь детям от рождения до восемнадцати лет. 

Центр включает в себя травмпункт и стационар. Здесь работают 12 врачей и 23 медицинские сестры. Сейчас, кроме жителей Ровенщины, в центре также лечатся дети-переселенцы из других регионов, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военной агрессии РФ.

Во время проведенного капремонта:

  • полностью модернизировали, установили новое медицинское оборудование;
  • обустроили операционные комнаты;
  • кабинеты для проведения медицинских манипуляций;
  • комфортные палаты;
  • современное игровое пространство для маленьких пациентов.

Реконструкция произведена за счет собственных средств больницы и средств благотворительной организации.

Напомним, внутренне перемещенные лица могут получать медицинскую помощь по месту фактического проживания и без деклараций.  

Источник
Минздрав
Теги
лікування МОЗ Украины Рівненська область Ривненщина
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