На базе Ровенской областной детской больницы после реконструкции открыт ортопедо-травматологический центр. Его возможности позволяют оказать квалифицированную медпомощь более 10 тыс. детей в год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— В отделении проводят полный комплекс оперативных вмешательств при травмах опорно-двигательной системы у детей и реконструктивные операции при врожденных пороках развития опорно-двигательной системы, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что это единственное в области специализированное подразделение, которое оказывает неотложную и плановую травматологическую помощь детям от рождения до восемнадцати лет.

Центр включает в себя травмпункт и стационар. Здесь работают 12 врачей и 23 медицинские сестры. Сейчас, кроме жителей Ровенщины, в центре также лечатся дети-переселенцы из других регионов, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за военной агрессии РФ.

Во время проведенного капремонта:

полностью модернизировали, установили новое медицинское оборудование;

обустроили операционные комнаты;

кабинеты для проведения медицинских манипуляций;

комфортные палаты;

современное игровое пространство для маленьких пациентов.

Реконструкция произведена за счет собственных средств больницы и средств благотворительной организации.

Напомним, внутренне перемещенные лица могут получать медицинскую помощь по месту фактического проживания и без деклараций.