На базі Рівненської обласної дитячої лікарні після реконструкції відкрито ортопедо-травматологічний центр. Його можливості дозволяють надати кваліфіковану медичну допомогу понад 10 тис. дітей на рік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– У відділенні проводять повний комплекс оперативних втручань при травмах опорно-рухової системи у дітей та реконструктивні операції при вроджених вадах розвитку опорно-рухової системи, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це єдиний в області спеціалізований підрозділ, який надає невідкладну та планову травматологічну допомогу дітям від народження до вісімнадцяти років.

Центр включає в себе травмпункт й стаціонар. Тут працюють 12 лікарів і 23 медичні сестри. Наразі, окрім мешканців Рівненщини, у центрі також лікуються діти-переселенці з інших регіонів, які змушені були покинути свої домівки через військову агресію РФ.

Під час проведеного капремонту:

повністю модернізували, встановили нове медичне обладнання;

облаштували операційні кімнати;

кабінети для проведення медичних маніпуляцій;

комфортні палати;

сучасний ігровий простір для маленьких пацієнтів.

Реконструкція проведена за рахунок власних коштів лікарні та коштів благодійної організації.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть отримувати медичну допомогу за місцем фактичного проживання та без декларацій.