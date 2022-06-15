Міністерство охорони здоров’я разом з Європейською комісією забезпечило медичну евакуацію 13 українців, цивільних і військових, яких вивезли спочатку в безпечні місця, а потім транспортували в спеціалізовані клініки Іспанії.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Практично щодня відбувається евакуація дорослих та дітей з комбінованими пораненнями, опіками, мінно-вибуховими травмами й важкими захворюваннями, які зараз лікувати в Україні складно, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед евакуйованих цього разу до клініки Іспанії є дитина — дев’ятирічна Поліна з Харкова, яка внаслідок ворожих обстрілів отримала мінно-вибухову травму.

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Як відомо, Харківська область й східні регіони постійно терплять удари з боку російської загарбницької армії. На цих територіях зруйновано багато житлових будинків, об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, пошкоджено лікарні, що значно ускладнює надання медичної допомоги.

Саме тому, завдяки налагодженому маршруту евакуації, міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечили транспортування пацієнтів від лікарні до прифронтової території через Львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Потім естафету підхопив спеціальний авіатранспорт.

Для таких евакуацій міністерство подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони щодо готовності прийняти пацієнтів та забезпечити необхідне лікування.

Далі МОЗ контактує з країною, що приймає пацієнтів, й погоджує етапи та маршрути безпечного медичного транспортування.

Фото: МОЗ