Міністерство охорони здоров’я України дало роз’яснення з приводу необхідності отримання під час воєнного стану направлення для візиту до лікаря вузької спеціалізації.

Хто може виписувати направлення

Виписувати направлення можуть всі лікарі в медичній системі, від сімейних до вузькоспеціалізованих, за умови необхідності залучення до лікування вузькопрофільного, а також проведення додаткових обстежень, процедур, госпіталізації.

Зараз дивляться

Який термін дії направлення

Термін дії направлення – рік. Однак пацієнту слід дотримуватися рекомендацій лікаря з приводу термінів проходження обстеження та отримання консультації вузькопрофільного фахівця.

Яка інформація повинна бути в направленні

У направленні не зазначається установа або лікар, до якого направляють пацієнта.

У направленні вказується код послуги та інформація про установу та лікаря, який виписав направлення.

Місце отримання послуги пацієнт може вибрати самостійно в будь-якій лікарні, яка має контракт з НСЗУ і може надати відповідні медичні послуги.

Дізнатися, в яких саме установах можна отримати безкоштовну консультацію або пройти додаткову діагностику, можна за номером 16-77.

МОЗ також нагадує, що українці, які були змушені змінити місце проживання через воєнну агресію РФ, можуть отримати первинну медичну допомогу за місцем фактичного перебування, без декларацій й направлень, в будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування.

Первинну медичну допомогу надають сімейні лікарі, терапевти та педіатри.