Во время военного положения: как получить бесплатное направление к врачу узкой специализации

Министерство здравоохранения Украины дало разъяснение по поводу необходимости получения во время военного положения направления для визита к врачу узкой специализации.

Кто может выписывать направление

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Выписывать направление могут все врачи в медицинской системе — от семейных до узкоспециализированных, при условии необходимости привлечения к лечению узкопрофильного, а также проведения дополнительных обследований, процедур, госпитализации.

Какой срок действия направления

Срок действия направления — год. Однако пациенту следует придерживаться рекомендаций врача по поводу сроков прохождения обследования и получения консультации узкопрофильного специалиста.

Какая информация должна быть в направлении

В направлении не указывается учреждение или врач, к которому направляют пациента.

В направлении указывается код услуги и информация об учреждении и враче, который выписал направление.

Место получения услуги пациент может выбрать самостоятельно в любой больнице, которая имеет контракт с НСЗУ и может предоставить соответствующие медицинские услуги.

Узнать, в каких именно учреждениях можно получить бесплатную консультацию или пройти дополнительную диагностику, можно по номеру 16-77.

Минздрав также напоминает, что украинцы, которые были вынуждены сменить место жительства из-за военной агрессии РФ, могут получить первичную медицинскую помощь по месту фактического пребывания, без деклараций и направлений, в любой больнице, если она способна обеспечить необходимое лечение.

Первичную медпомощь оказывают семейные врачи, терапевты и педиатры.