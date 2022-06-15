Все гражданские лица, которые получили травмы и ранения в результате боевых действий на территории Украины, имеют право на бесплатную хирургическую помощь, а также на бесплатные реабилитацию и протезирование.

Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов сообщила руководитель директората медицинских услуг Минздрава Украины Александра Машкевич.

— С начала вооруженной агрессии РФ цифры по военным и гражданским, в том числе детям, нуждающимся в протезировании, стремительно растут. Счет идет на сотни людей, — отметила Машкевич.

По ее словам, Минздрав практически каждый день получает данные из регионов Украины, особенно из прифронтовых, относительно раненых гражданских людей и детей.

Сейчас смотрят

Всем им необходимо как можно быстрее оказать медицинскую помощь с последующим курсом реабилитации и, при необходимости, протезирования.

Как отметила руководитель директората медуслуг, в Украине есть соответствующая программа, которая гарантирует безвозмездное лечение пострадавших в результате боевых действий.

Сообщается, что установить протез могут в том же лечебеном учреждении, где находится конкретный пациент, или непосредственно в ортезо-протезном предприятии, где есть больничные палаты и соответствующие специалисты.

Руководитель директората также отметила, что две составляющие программы помощи гражданским лицам, пострадавшим в результате боевых действий, четко разделены между Минздравом и Минсоцполитики.

При этом Минздрав обеспечивает оказание экстренной медпомощи и хирургического вмешательства, которое оплачивается за счет программы медицинских гарантий.

Минсоцполитики, в свою очередь, обеспечивает процесс финансрования изготовления протеза за счет государственных средств, объяснила Александра Машкевич.