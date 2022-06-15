Поранення і травми війни: безкоштовне лікування, реабілітація та протезування цивільних осіб

Всі цивільні особи, які отримали травми і поранення в результаті бойових дій на території України, мають право на безкоштовну хірургічну допомогу, а також на безкоштовні реабілітацію та протезування.

Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів повідомила керівник директорату медичних послуг МОЗ України Олександра Машкевич.

– З початку збройної агресії РФ цифри щодо військових і цивільних, у тому числі дітей, які потребують протезування, стрімко зростають. Рахунок йде на сотні людей, – зазначила Машкевич.

За її словами, МОЗ практично щодня отримує дані з регіонів України, особливо з прифронтових, щодо поранених цивільних людей і дітей.

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Всім їм необхідно якомога швидше надати медичну допомогу з подальшим курсом реабілітації й, за необхідності, протезування.

Як зазначила керівник директорату медпослуг, в Україні є відповідна програма, яка гарантує безоплатне лікування постраждалих внаслідок бойових дій.

Повідомляється, що встановити протез можуть у тому ж лікувальному закладі, де перебуває конкретний пацієнт, або безпосередньо в ортезо-протезному підприємстві, де є лікарняні палати і відповідні фахівці.

Керівник директорату також зазначила, що дві складові програми допомоги цивільним особам, які постраждали внаслідок бойових дій, чітко розділені між МОЗ та Мінсоцполітики.

При цьому МОЗ забезпечує надання екстреної медичної допомоги та хірургічного втручання, яке оплачується за рахунок Програми медичних гарантій.

Мінсоцполітики, своєю чергою, забезпечує процес фінансування виготовлення протеза за рахунок державних коштів, пояснила Олександра Машкевич.