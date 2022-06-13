Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Свыше 150 тонн лекарств, 60 инкубаторов для младенцев: гуманитарка, которую Минздрав получил за неделю

13 июня 2022, 16:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гуманитарка

Министерство здравоохранения Украины продолжает публиковать ставшие уже традиционными отчеты о гуманитарной помощи, полученной в течение минувшей недели.

— На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих нашу медицинскую систему в военное время, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Читайте также:
скорая помощьС полным комплектом: Британия передала Украине пять автомобилей скорой помощи

Отмечается, что в течение предыдущей недели ведомство получило от разных доноров и благотворительных организаций:

  • 6 автомобилей скорой помощи;
  • 1 тыс. гемостатических бинтов;
  • 125 мониторов пациента;
  • 60 инкубаторов для новорожденных;
  • 7,5 тонн антибактериальных средств;
  • 153,5 тонны лекарства в ассортименте;
  • 26,5 тонн лекарства против Covid-19;
  • 60 тонн средств индивидуальной защиты;
  • 5 тонн шприцев.

Основными поставщиками помощи стали: правительство Великобритании, Правительственное агентство стратегических резервов Польши, Посольство Республики Болгария в Украине, международная некоммерческая организация Direct relief и другие.

Сейчас смотрят

Минздрав выражает искреннюю благодарность всем организациям, которые оказывают Украине помощь и поддержку.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні гуманітарка МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь