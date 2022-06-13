Министерство здравоохранения Украины продолжает публиковать ставшие уже традиционными отчеты о гуманитарной помощи, полученной в течение минувшей недели.
— На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих нашу медицинскую систему в военное время, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Отмечается, что в течение предыдущей недели ведомство получило от разных доноров и благотворительных организаций:
- 6 автомобилей скорой помощи;
- 1 тыс. гемостатических бинтов;
- 125 мониторов пациента;
- 60 инкубаторов для новорожденных;
- 7,5 тонн антибактериальных средств;
- 153,5 тонны лекарства в ассортименте;
- 26,5 тонн лекарства против Covid-19;
- 60 тонн средств индивидуальной защиты;
- 5 тонн шприцев.
Основными поставщиками помощи стали: правительство Великобритании, Правительственное агентство стратегических резервов Польши, Посольство Республики Болгария в Украине, международная некоммерческая организация Direct relief и другие.
Минздрав выражает искреннюю благодарность всем организациям, которые оказывают Украине помощь и поддержку.
Фото: Минздрав