Министерство здравоохранения Украины продолжает публиковать ставшие уже традиционными отчеты о гуманитарной помощи, полученной в течение минувшей недели.

— На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих нашу медицинскую систему в военное время, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что в течение предыдущей недели ведомство получило от разных доноров и благотворительных организаций:

6 автомобилей скорой помощи;

1 тыс. гемостатических бинтов;

125 мониторов пациента;

60 инкубаторов для новорожденных;

7,5 тонн антибактериальных средств;

153,5 тонны лекарства в ассортименте;

26,5 тонн лекарства против Covid-19;

60 тонн средств индивидуальной защиты;

5 тонн шприцев.

Основными поставщиками помощи стали: правительство Великобритании, Правительственное агентство стратегических резервов Польши, Посольство Республики Болгария в Украине, международная некоммерческая организация Direct relief и другие.

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Минздрав выражает искреннюю благодарность всем организациям, которые оказывают Украине помощь и поддержку.

Фото: Минздрав