Великобритания передала Минздраву очередную партию автомобилей скорой помощи для нужд украинских медиков. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

— Пять карет скорой медицинской помощи марки Mercedes поехали к нашим защитникам и в ведомственные учреждения здравоохранения, которые находятся в координации с Минобороны и МВД, — уточнила Мария Карчевич.

По ее словам, скорые полностью укомплектованы необходимым оборудованием, поэтому могут сразу выезжать на вызовы.

Напомним, с первого дня войны Минздрав регулярно получает гуманитарную медицинскую помощь от Великобритании. За три месяца войны Соединенное Королевство передало Украине несколько десятков автомобилей скорой помощи.

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В целом благотворительные организации и правительства стран-партнеров передали нам 320 скорых.

Минздрав выразил искреннюю благодарность за последовательную поддержку системы здравоохранения. Все переданные автомобили помогают сегодня нашим медикам спасать жизнь военных и гражданских, пострадавших в результате войны.