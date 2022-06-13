Велика Британія передала МОЗ чергову партію автомобілів швидкої допомоги для потреб українських медиків. Про це розповіла заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

– П’ять карет швидкої медичної допомоги марки Mercedes поїхали до наших захисників й у відомчі заклади охорони здоров’я, які знаходяться в координації з Міноборони та МВС, – уточнила Марія Карчевич.

За її словами, швидкі повністю укомплектовані необхідним обладнанням, тому можуть відразу виїжджати на виклики.

Нагадаємо, з першого дня війни МОЗ регулярно отримує гуманітарну медичну допомогу від Великої Британії. За три місяці війни Сполучене Королівство передало Україні кілька десятків автомобілів швидкої допомоги.

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Загалом благодійні організації та уряди країн-партнерів передали нам 320 швидких.

МОЗ висловило щиру подяку за послідовну підтримку системи охорони здоров’я. Всі передані автомобілі допомагають сьогодні нашим медикам рятувати життя військових і цивільних громадян, які постраждали в результаті війни.