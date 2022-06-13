Міністерство охорони здоров’я України продовжує публікувати вже традиційні звіти щодо гуманітарної допомоги, отриманої протягом минулого тижня.
– На склади МОЗ продовжує прибувати гуманітарна допомога від організацій, що підтримують нашу медичну систему у воєнний час, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.
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Зазначається, що протягом попереднього тижня відомство отримало від різних донорів та благодійних організацій:
- 6 автомобілів швидкої допомоги;
- 1 тис. гемостатичних бинтів;
- 125 моніторів пацієнта;
- 60 інкубаторів для новонароджених;
- 7,5 тонн антибактеріальних засобів;
- 153,5 тонни ліків в асортименті;
- 26,5 тонн ліків проти Covid-19;
- 60 тонн засобів індивідуального захисту;
- 5 тонн шприців.
Основними постачальниками допомоги стали: уряд Великої Британії, урядове Агентство стратегічних резервів Польщі, Посольство Республіки Болгарія в Україні, міжнародна некомерційна організація Direct relief та інші.
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МОЗ висловлює щиру подяку всім організаціям, які надають Україні допомогу та підтримку.
Фото: МОЗ