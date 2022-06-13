Міністерство охорони здоров’я України продовжує публікувати вже традиційні звіти щодо гуманітарної допомоги, отриманої протягом минулого тижня.

– На склади МОЗ продовжує прибувати гуманітарна допомога від організацій, що підтримують нашу медичну систему у воєнний час, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Зазначається, що протягом попереднього тижня відомство отримало від різних донорів та благодійних організацій:

6 автомобілів швидкої допомоги;

1 тис. гемостатичних бинтів;

125 моніторів пацієнта;

60 інкубаторів для новонароджених;

7,5 тонн антибактеріальних засобів;

153,5 тонни ліків в асортименті;

26,5 тонн ліків проти Covid-19;

60 тонн засобів індивідуального захисту;

5 тонн шприців.

Основними постачальниками допомоги стали: уряд Великої Британії, урядове Агентство стратегічних резервів Польщі, Посольство Республіки Болгарія в Україні, міжнародна некомерційна організація Direct relief та інші.

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МОЗ висловлює щиру подяку всім організаціям, які надають Україні допомогу та підтримку.

Фото: МОЗ