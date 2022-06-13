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Понад 150 тонн ліків, 60 інкубаторів для немовлят: гуманітарка, яку МОЗ отримало за тиждень

13 Червня 2022, 16:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гуманитарка

Міністерство охорони здоров’я України продовжує публікувати вже традиційні звіти щодо гуманітарної допомоги, отриманої протягом минулого тижня.

– На склади МОЗ продовжує прибувати гуманітарна допомога від організацій, що підтримують нашу медичну систему у воєнний час, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

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Зазначається, що протягом попереднього тижня відомство отримало від різних донорів та благодійних організацій:

  • 6 автомобілів швидкої допомоги;
  • 1 тис. гемостатичних бинтів;
  • 125 моніторів пацієнта;
  • 60 інкубаторів для новонароджених;
  • 7,5 тонн антибактеріальних засобів;
  • 153,5 тонни ліків в асортименті;
  • 26,5 тонн ліків проти Covid-19;
  • 60 тонн засобів індивідуального захисту;
  • 5 тонн шприців.

Основними постачальниками допомоги стали: уряд Великої Британії, урядове Агентство стратегічних резервів Польщі, Посольство Республіки Болгарія в Україні, міжнародна некомерційна організація Direct relief та інші.

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МОЗ висловлює щиру подяку всім організаціям, які надають Україні допомогу та підтримку.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні гуманітарка МОЗ України
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