Дорослі та діти від трьох років, які мають ураження опорно-рухового апарату, нервової системи, можуть отримати безкоштовно послуги з реабілітації.
Про це повідомила пресслужба Національної служби здоров’я України.
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Зазначається, що безкоштовні послуги з реабілітації надають медичні заклади, які уклали з НСЗУ такі договори:
Зараз дивляться
- медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату;
- медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням нервової системи.
Що пацієнти отримують безкоштовно:
- первинне обстеження;
- діагностика, індивідуальний план лікування;
- реабілітація, моніторинг стану, контроль, коригування плану;
- необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;
- консультації відповідних фахівців;
- своєчасне знеболювання ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги;
- психологічний супровід пацієнтів;
- харчування, цілодобовий медсестринський догляд.
Пройти реабілітацію безкоштовно можна за направленням лікаря або при переведенні з іншого лікувального закладу або клінічного підрозділу.