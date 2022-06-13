Дорослі та діти від трьох років, які мають ураження опорно-рухового апарату, нервової системи, можуть отримати безкоштовно послуги з реабілітації.

Про це повідомила пресслужба Національної служби здоров’я України.

Зазначається, що безкоштовні послуги з реабілітації надають медичні заклади, які уклали з НСЗУ такі договори:

Зараз дивляться

медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату;

медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

Що пацієнти отримують безкоштовно:

первинне обстеження;

діагностика, індивідуальний план лікування;

реабілітація, моніторинг стану, контроль, коригування плану;

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

консультації відповідних фахівців;

своєчасне знеболювання ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги;

психологічний супровід пацієнтів;

харчування, цілодобовий медсестринський догляд.

Пройти реабілітацію безкоштовно можна за направленням лікаря або при переведенні з іншого лікувального закладу або клінічного підрозділу.