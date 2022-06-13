Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Ураження опорно-рухового апарату: хто має право на безкоштовну реабілітацію та як її отримати

13 Червня 2022, 12:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
реабилитация
Джерело: Depositphotos

Дорослі та діти від трьох років, які мають ураження опорно-рухового апарату, нервової системи, можуть отримати безкоштовно послуги з реабілітації.

Про це повідомила пресслужба Національної служби здоров’я України.

Читайте також:
скораяОбидва з важкими мінно-вибуховими пораненнями: МОЗ евакуювало на лікування за кордон подружжя з Київщини

Зазначається, що безкоштовні послуги з реабілітації надають медичні заклади, які уклали з НСЗУ такі договори:

Зараз дивляться
  • медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату;
  • медична реабілітація дорослих і дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

Що пацієнти отримують безкоштовно:

  • первинне обстеження;
  • діагностика, індивідуальний план лікування;
  • реабілітація, моніторинг стану, контроль, коригування плану;
  • необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;
  • консультації відповідних фахівців;
  • своєчасне знеболювання ненаркотичними препаратами на всіх етапах надання допомоги;
  • психологічний супровід пацієнтів;
  • харчування, цілодобовий медсестринський догляд.

Пройти реабілітацію безкоштовно можна за направленням лікаря або при переведенні з іншого лікувального закладу або клінічного підрозділу.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування НСЗУ реабілітація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь