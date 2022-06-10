Міністерство охорони здоров’я України у співпраці з представниками Єврокомісії евакуювало подружжя з важкими мінно-вибуховими пораненнями на лікування до Німеччини.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook пресслужба МОЗ.

– Сьогодні відбулася чергова відправка пацієнтів у клініки Німеччини. У тому числі вдалося евакуювати чоловіка й дружину з Київської області, які в результаті ворожих обстрілів отримали складні мінно-вибухові поранення, – йдеться в повідомленні.

Стало також відомо, що у жінки травма хребта, нижня параплегія (параліч). Зараз вона потребує тривалої реабілітації. Чоловік має осколкові травми нижньої кінцівки.

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МОЗ повідомило, що у співпраці з Європейською комісією продовжує евакуювати людей з різних областей України на лікування в спеціалізовані клініки за кордоном.

Фото: МОЗ