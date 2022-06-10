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Оба с тяжелыми минно-взрывными ранениями: Минздрав эвакуировал на лечение за границу супругов из Киевщины

10 июня 2022, 13:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
скорая

Министерство здравоохранения Украины в сотрудничестве с представителями Еврокомиссии эвакуировало супругов с тяжелыми минно-взрывными ранениями на лечение в Германию.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Минздрава.

— Сегодня состоялась очередная отправка пациентов в клиники Германии. В том числе удалось эвакуировать мужа и жену из Киевской области, которые в результате вражеских обстрелов получили сложные минно-взрывные ранения, — говорится в сообщении.

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Стало также известно, что у женщины травма позвоночника, нижняя параплегия (паралич). Сейчас она нуждается в длительной реабилитации. Мужчина имеет осколочные травмы нижней конечности.

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Минздрав сообщил, что в сотрудничестве с Европейской комиссией продолжает эвакуировать людей из разных областей Украины на лечение в специализированные клиники за рубежом.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Евакуація лікування МОЗ Украины Німеччина
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