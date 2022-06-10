Украинцы, которые из-за активных боевых действий вынуждены были искать временное пристанище в относительно безопасных регионах Украины, то есть стали внутренними переселенцами, получают медицинскую помощь в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что, как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании по проблематике внутреннего перемещения, вызванного военной агрессией РФ, первичная медицинская помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предоставляется в полном объеме без перезаключения деклараций с семейными врачами.

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Что же касается стационарной медпомощи, то переселенцам она также предоставляется бесплатно по Программе медицинских гарантий в больницах, подписавших договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Сообщается также, что несмотря на фактор увеличения количества ВПЛ, в частности в западных регионах Украины, нагрузка на систему экстренной медицинской помощи уменьшается. В первую очередь это связано с уменьшением количества неэкстренных и непрофильных обращений.

— Мы постоянно анализируем структуру обращений на горячую линию для того, чтобы оперативно узнавать проблемы украинцев, в том числе и внутренне перемещенных, — прокомментировал Виктор Ляшко работу ведомства в период военного положения.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года медико-социальными экспертными комиссиями осмотрено более 75 тыс. человек, 15 тыс. из которых – внутренние переселенцы.

Многие из них во время эвакуации частично или полностью утратили медицинские документы. В настоящее время медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) документация восстановлена в отношении более 3 тыс. украинцев.