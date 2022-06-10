Українці, які через активні бойові дії змушені були шукати тимчасовий притулок у відносно безпечних регіонах України, тобто стали внутрішніми переселенцями, отримують медичну допомогу в повному обсязі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що, як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на нараді з проблематики внутрішнього переміщення, викликаного військовою агресією РФ, первинна медична допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) надається в повному обсязі без переукладання декларацій з сімейними лікарями.

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А щодо стаціонарної медичної допомоги, то переселенцям вона також надається безкоштовно за програмою медичних гарантій у лікарнях, які уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Повідомляється також, що незважаючи на фактор збільшення кількості ВПО, зокрема в західних регіонах України, навантаження на систему екстреної медичної допомоги зменшується. Передусім це пов’язано зі зменшенням кількості неекстренних і непрофільних звернень.

– Ми постійно аналізуємо структуру звернень на гарячу лінію для того, щоб оперативно дізнаватися проблеми українців, зокрема й внутрішньо переміщених, – прокоментував Віктор Ляшко роботу відомства в період воєнного стану.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року медико-соціальні експертні комісії оглянули понад 75 тис. осіб, 15 тис. з яких – внутрішні переселенці.

Багато з них під час евакуації частково або повністю втратили медичні документи. Наразі медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) відновили документацію понад 3 тис. українців.