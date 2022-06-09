Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о методах обеззараживания воды в бытовых условиях.

— Из-за российских обстрелов в прифронтовых районах сохраняется проблема с доступом населения к питьевой воде, — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди вынуждены пользоваться колонками, колодцами или буровыми скважинами для набора для потребления воды, чистоту которой невозможно гарантировать.

Такую воду необходимо обеззаразить перед употреблением. Лучше всего подошли бы для этого разнообразные бытовые фильтры (проточные фильтры, системы обратного осмоса), но они стоят дорого и в прифронтовых зонах их непросто купить.

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Поэтому напоминаем о доступных и действенных средствах обеззараживания и очистки воды:

Кипячение . Самый надежный способ. Кипятить воду необходимо минимум 10 минут, после чего отстоять ее и осторожно слить, не взболтав осадок.

. Самый надежный способ. Кипятить воду необходимо минимум 10 минут, после чего отстоять ее и осторожно слить, не взболтав осадок. Таблетки для обеззараживания воды . Обычно они содержат активный хлор. Достаточно нескольких таблеток и 30-60 минут ожидания – и можете пить.

. Обычно они содержат активный хлор. Достаточно нескольких таблеток и 30-60 минут ожидания – и можете пить. Активированный уголь . Устраняет неприятный запах, незначительные примеси и вредные вещества. Обеззараживание длится 8 часов. Для очищения литра воды нужно замотать в марлю или другую ткань 5 измельченных таблеток (так пыль от угля не попадет в воду).

. Устраняет неприятный запах, незначительные примеси и вредные вещества. Обеззараживание длится 8 часов. Для очищения литра воды нужно замотать в марлю или другую ткань 5 измельченных таблеток (так пыль от угля не попадет в воду). Для небольших объемов можно использовать марганцовку : 1-2 грамма на литр воды. Раствор должен стать бледно-розовым цветом. Воду нужно отстоять полчаса, затем аккуратно процедить, оставив осадок на дне.

: 1-2 грамма на литр воды. Раствор должен стать бледно-розовым цветом. Воду нужно отстоять полчаса, затем аккуратно процедить, оставив осадок на дне. В крайнем случае (если нет другого выхода) можете использовать спиртовой раствор йода: 3-4 капли на литр воды. Подождите полчаса-час перед употреблением. Вода будет иметь характерный вкус, но так вы избежите обезвоживания. Лицам с пораженной щитовидной железой лучше не рисковать с этим методом.

Надеемся, что все украинские территории скоро будут освобождены, а вместе с мирной жизнью к ним вернется и свободный доступ к чистой воде, резюмируют эксперты Минздрава.