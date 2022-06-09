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В бытовых условиях: Минздрав напомнил о методах обеззараживания воды

9 июня 2022, 17:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вода
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о методах обеззараживания воды в бытовых условиях.

— Из-за российских обстрелов в прифронтовых районах сохраняется проблема с доступом населения к питьевой воде, — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди вынуждены пользоваться колонками, колодцами или буровыми скважинами для набора для потребления воды, чистоту которой невозможно гарантировать.

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Такую воду необходимо обеззаразить перед употреблением. Лучше всего подошли бы для этого разнообразные бытовые фильтры (проточные фильтры, системы обратного осмоса), но они стоят дорого и в прифронтовых зонах их непросто купить.

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Поэтому напоминаем о доступных и действенных средствах обеззараживания и очистки воды:

  • Кипячение. Самый надежный способ. Кипятить воду необходимо минимум 10 минут, после чего отстоять ее и осторожно слить, не взболтав осадок.
  • Таблетки для обеззараживания водыОбычно они содержат активный хлор. Достаточно нескольких таблеток и 30-60 минут ожидания – и можете пить.
  • Активированный угольУстраняет неприятный запах, незначительные примеси и вредные вещества. Обеззараживание длится 8 часов. Для очищения литра воды нужно замотать в марлю или другую ткань 5 измельченных таблеток (так пыль от угля не попадет в воду).
  • Для небольших объемов можно использовать марганцовку: 1-2 грамма на литр воды. Раствор должен стать бледно-розовым цветом. Воду нужно отстоять полчаса, затем аккуратно процедить, оставив осадок на дне.
  • В крайнем случае (если нет другого выхода) можете использовать спиртовой раствор йода: 3-4 капли на литр воды. Подождите полчаса-час перед употреблением. Вода будет иметь характерный вкус, но так вы избежите обезвоживания. Лицам с пораженной щитовидной железой лучше не рисковать с этим методом.

Надеемся, что все украинские территории скоро будут освобождены, а вместе с мирной жизнью к ним вернется и свободный доступ к чистой воде, резюмируют эксперты Минздрава.

Источник
Минздрав
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