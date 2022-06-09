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У побутових умовах: МОЗ нагадав про методи знезараження води

9 Червня 2022, 17:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало пам’ятку про методи знезараження води в побутових умовах.

– Через російські обстріли в прифронтових районах зберігається проблема з доступом населення до питної води, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що люди змушені користуватися колонками, колодязями або буровими свердловинами для набору для споживання води, чистоту якої неможливо гарантувати.

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Таку воду необхідно знезаразити перед вживанням. Найкраще підійшли б для цього різноманітні побутові фільтри (проточні фільтри, системи зворотного осмосу), але вони коштують дорого й в прифронтових зонах їх непросто купити.

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Тому нагадуємо про доступні й дієві засоби знезараження і очищення води:

  • кип’ятіння. Найнадійніший спосіб. Кип’ятити воду необхідно мінімум 10 хвилин, після чого відстояти її і обережно злити, не збовтавши осад;
  • таблетки для знезараження води. Зазвичай вони містять активний хлор. Досить декількох таблеток і 30-60 хвилин очікування – і можете пити;
  • активоване вугілля. Усуває неприємний запах, незначні домішки і шкідливі речовини. Знезараження триває 8 годин. Для очищення літра води потрібно замотати в марлю або іншу тканину 5 подрібнених таблеток (так пил від вугілля не потрапить у воду);
  • для невеликих обсягів можна використовувати марганцівку: 1-2 грами на літр води. Розчин повинен стати блідо-рожевим. Воду потрібно відстояти півгодини, потім акуратно процідити, залишивши осад на дні;
  • в крайньому випадку (якщо немає іншого виходу) можете використовувати спиртовий розчин йоду: 3-4 краплі на літр води. Зачекайте півгодини-годину перед вживанням. Вода буде мати характерний смак, але так ви уникнете зневоднення. Особам з ураженою щитовидною залозою краще не ризикувати з цим методом.

Сподіваємося, що всі українські території скоро будуть звільнені, а разом з мирним життям до них повернеться і вільний доступ до чистої води, резюмують експерти МОЗ.

Джерело
МОЗ
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