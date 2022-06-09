В Мариуполе в настоящее время сложилась угрожающая ситуация с медицинским обслуживанием украинцев, которые остались в осажденном врагом городе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Несмотря на красивые картинки от пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+, — отмечает Петр Андрющенко.

По его словам, речь идет об острой нехватке даже врачей-терапевтов, не говоря об отсутствии узких специалистов. Мариупольцам предлагают подождать или ехать самостоятельно в Донецк.

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Петр Андрющенко разместил фото списка врачей Мариупольской больницы №3, которая фактически она обслуживает два района города: Центральный и Приморский районы, где проживают сегодня не менее 70 тыс. человек.

— Можно до бесконечности говорить, что в городе нет угрозы эпидемии, что жизнь улучшилась. Но табло говорит об обратном. В таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию, — убежден советник мэра Мариуполя.

Напомним, что, по словам Петра Андрющенко, в настоящее время эпидемическая ситуация в Мариуполе продолжает стремительно ухудшаться. Над городом, нависла серьезна угроза распространения инфекционных заболеваний. В том числе холеры, дизентерии, острых кишечных расстройств.

Источник: Андрющенко Time