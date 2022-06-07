О том, насколько стремительно ухудшается эпидемическая ситуация в оккупированном российскими войсками Мариуполе, в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

— Ситуация с распространением холеры в городе действительно набирает обороты. Об этом говорим не только мы, но и главный санитарный врач Украины, — отметил Петр Андрющенко.

По его словам, в настоящее время наблюдается понимание врагом этого вызова, поскольку уже идут разговоры о карантине, а город пока еще осторожно, но закрывают.

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Хотя, по мнению советника, это наихудшее из всех возможных решение для борьбы с инфекцией. То есть благодаря невежественным экспериментам россиян ситуация только усугубляется.

Например, вчера, 6 июня, по словам советника, рашисты включили водоснабжение в Приморском районе. И по городу снова потекли рукотворные реки, которые разносят вибрион холеры повсюду.

— Мы очень надеемся, что у оккупантов хватит ума пустить в Мариуполь, если не представителей украинской стороны, то хотя бы международных организаций, которые как-то смогут упорядочить ситуацию, — отметил Петр Андрющенко.

И подчеркнул, что пока такого желания со стороны российских агрессоров, к сожалению, не наблюдается.

Советник городского главы также отметил, что выехать из Мариуполя практически невозможно. А вот въехать могут люди, имеющие местную прописку. Но это, по словам Андрющенко, дорога в один конец, потому что потом выбраться уже не будет возможности.

Город по-прежнему закрыт. Все эвакуационные мероприятия остановлены. Все дороги, даже второстепенные, заблокированы. Это, по сути, означает режим карантина, о чем говорят и источники, близкие к оккупационной власти, отметил Петр Андрющенко.