У Маріуполі наразі склалася загрозлива ситуація з медичним обслуговуванням українців, які залишилися в обложеному ворогом місті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Незважаючи на красиві картинки від пропагандистів, в місті катастрофічно не вистачає лікарів. Вже почали вмовляти повернутися до роботи пенсіонерів 80+, – зазначає Петро Андрющенко.

За його словами, мова йде про гостру нестачу навіть лікарів-терапевтів, не кажучи про відсутність вузьких фахівців. Маріупольцям пропонують почекати або їхати самостійно в Донецьк.

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Петро Андрющенко розмістив фото списку лікарів Маріупольської лікарні №3, яка фактично вона обслуговує два райони міста: Центральний і Приморський райони, де проживають сьогодні не менше 70 тис. осіб.

– Можна до нескінченності говорити, що в місті немає загрози епідемії, що життя покращилося. Але табло говорить про зворотне. У такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію, – переконаний радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що, за словами Петра Андрющенка, наразі епідемічна ситуація в Маріуполі продовжує стрімко погіршуватися. Над містом, нависла серйозна загроза поширення інфекційних захворювань. У тому числі холери, дизентерії, гострих кишкових розладів.

Джерело: Андрющенко Time