Взрослые и дети от трех лет, имеющие поражения опорно-двигательного аппарата, нервной системы, могут получить бесплатно услуги по реабилитации.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.
Отмечается, что бесплатные услуги по реабилитации предоставляют медицинские учреждения, заключившие с НСЗУ следующие договоры:
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- медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата;
- медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.
Что пациенты получают бесплатно:
- первичное обследование;
- диагностика, индивидуальный плана лечения;
- реабилитация, мониторинг состояния, контроль, корректировка плана;
- необходимые лабораторные и инструментальные исследования;
- консультации соответствующих специалистов;
- своевременное обезболивание ненаркотическими препаратами на всех этапах оказания помощи;
- психологическое сопровождение пациентов;
- питание, круглосуточный медсестринский уход.
Пройти реабилитацию бесплатно можно по направлению врача или при переводе из другого лечебного учреждения или клинического подразделения.