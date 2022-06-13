Взрослые и дети от трех лет, имеющие поражения опорно-двигательного аппарата, нервной системы, могут получить бесплатно услуги по реабилитации.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Отмечается, что бесплатные услуги по реабилитации предоставляют медицинские учреждения, заключившие с НСЗУ следующие договоры:

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медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата;

медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

Что пациенты получают бесплатно:

первичное обследование;

диагностика, индивидуальный плана лечения;

реабилитация, мониторинг состояния, контроль, корректировка плана;

необходимые лабораторные и инструментальные исследования;

консультации соответствующих специалистов;

своевременное обезболивание ненаркотическими препаратами на всех этапах оказания помощи;

психологическое сопровождение пациентов;

питание, круглосуточный медсестринский уход.

Пройти реабилитацию бесплатно можно по направлению врача или при переводе из другого лечебного учреждения или клинического подразделения.