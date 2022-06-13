Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Поражения опорно-двигательного аппарата: кому положена бесплатная реабилитация и как ее получить

13 июня 2022, 12:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
реабилитация
Источник: Depositphotos

Взрослые и дети от трех лет, имеющие поражения опорно-двигательного аппарата, нервной системы, могут получить бесплатно услуги по реабилитации.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

Читайте также:
новорожденныйКакие медицинские услуги для новорожденных бесплатные — Минздрав

Отмечается, что бесплатные услуги по реабилитации предоставляют медицинские учреждения, заключившие с НСЗУ следующие договоры:

Сейчас смотрят
  • медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата;
  • медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

Что пациенты получают бесплатно:

  • первичное обследование;
  • диагностика, индивидуальный плана лечения;
  • реабилитация, мониторинг состояния, контроль, корректировка плана;
  • необходимые лабораторные и инструментальные исследования;
  • консультации соответствующих специалистов;
  • своевременное обезболивание ненаркотическими препаратами на всех этапах оказания помощи;
  • психологическое сопровождение пациентов;
  • питание, круглосуточный медсестринский уход.

Пройти реабилитацию бесплатно можно по направлению врача или при переводе из другого лечебного учреждения или клинического подразделения.

Источник
Минздрав
Теги
лікування НСЗУ реабілітація
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь