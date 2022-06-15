Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал о ситуации с оплатой труда медиков, в том числе и тех, кто вынужден выполнять свои профессиональные обязанности, находясь на оккупированных территориях.

— В связи с полномасштабным вторжением РФ, в Украине сложилась тяжелая экономическая ситуация. Однако на фоне этого труд украинских медиков оплачивается в полном объеме, то есть на 100%, — сообщил Виктор Ляшко.

По словам миинистра, по состоянию на май 2022 года порядка 1 млрд грн было выплачено работникам экстренной медицинской помощи, 2 млрд грн — на первичную медицинскую помощь и свыше 9 млрд грн — госпитальному сектору.

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Плюс — финансирование программы Доступні ліки, которые люди могут бесплатно получить в аптечных учреждениях.

По состоянию на июнь 2022 года первчиная медицинская помощь уже профинансирована на 60%.

Есть договоренность с Министерством финансов и Госказначейством о перечисление этих выплат мелкими платежами. То есть буквально каждый день на счета медицинских учреждений поступают соответствующие средства.

По словам министра, ведомство постоянно мониторит ситуацию на предмет своевременной выплаты заработных плат медикам, выявляет благодаря сигналам общественности учреждения, где происходят задержки выплат.

— К примеру, сегодня должно состояться селекторное совещание по поводу несвоевременных выплат заработных плат в трех медучреждениях Тернопольской области. Хотя средства для этого Минздрав перечислили в полном объеме, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, по вполне понятным причинам можно объяснить задержки с выплатами в восточных и южных областях, где сегодня идут активные боевые действия и могут возникнуть проблемы с Интернетом.

Но, как сказал министр, соверешенно непонятно, когда подобные случаи наблюдаются в центральных или западных областях Украины. По мнению Виктора Ляшко, ответственность за такие нарушения финансовой дисциплины полностью лежит на руководителях медучерждений.

При этом министр здравоохранения подчеркнул, что свыше 230 медучреждений, которые находятся на оккупированных территориях, также получают средства для выплаты зарплат в полном объеме.