Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в Об’єднаному ефірі українських телеканалів розповів про ситуацію з оплатою праці медиків, в тому числі й тих, хто змушений виконувати свої професійні обов’язки, перебуваючи на окупованих територіях.

– У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ, в Україні склалася важка економічна ситуація. Однак на тлі цього праця українських медиків оплачується в повному обсязі, тобто на 100%, – повідомив Віктор Ляшко.

За словами мііністра, станом на травень 2022 року близько 1 млрд грн було виплачено працівникам екстреної медичної допомоги, 2 млрд грн — на первинну медичну допомогу й понад 9 млрд грн — госпітальному сектору.

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Плюс – фінансування програми Доступні ліки, які люди можуть безкоштовно отримати в аптечних закладах.

Станом на червень 2022 року первинна медична допомога вже профінансована на 60%.

Є домовленість з Міністерством фінансів й Держказначейством про перерахування цих виплат дрібними платежами. Тобто буквально щодня на рахунки медичних закладів надходять відповідні кошти.

За словами міністра, відомство постійно моніторить ситуацію на предмет своєчасної виплати заробітних плат медикам, виявляє завдяки сигналам громадськості установи, де відбуваються затримки виплат.

– Наприклад, сьогодні має відбутися селекторна нарада з приводу несвоєчасних виплат заробітних плат у трьох медзакладах Тернопільської області. Хоча кошти для цього МОЗ перерахували в повному обсязі, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, з цілком зрозумілих причин можна пояснити затримки з виплатами в східних й південних областях, де сьогодні йдуть активні бойові дії і можуть виникнути проблеми з Інтернетом.

Але, як сказав міністр, зовсім незрозуміло, коли подібні випадки спостерігаються в центральних або західних областях України. На думку Віктора Ляшка, відповідальність за такі порушення фінансової дисципліни повністю лежить на керівниках медучержденій.

При цьому міністр охорони здоров’я підкреслив, що понад 230 медустанов, які знаходяться на окупованих територіях, також отримують кошти для виплати зарплат в повному обсязі.