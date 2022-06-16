Об’єднати теорію з практикою: в Україні стартує створення університетських клінік і лікарень

Міністерство охорони здоров’я підтримує пропозицію передачі клінічної лікарні Львівської залізниці в управління Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для створення на її базі університетської клініки.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

– Лікарня може стати не лише клінічною базою для підготовки студентів, інтернів, курсантів, а й надаватиме високоспеціалізовану медичну допомогу та отримуватиме додаткове фінансування шляхом підписання договору з НСЗУ, – йдеться у повідомленні.

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За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, процес створення університетських клінік і лікарень в Україні незворотній. І на це є політична воля. Адже функціонування клінік – це стратегія розвитку для вищої медичної освіти, її майбутнє.

– Не може успішно розвиватися університет і готувати конкурентних фахівців, якщо у нього немає власної клінічної бази для навчання, – впевнений міністр.

Він зазначив, що університетська клініка – це, перш за все, потужна, велика і багатопрофільна лікарня, що створює можливості для навчання і досліджень.

Тому передача клінічної лікарні Львівської залізниці в управління університету сприятиме оптимізації підготовки медичних кадрів та слугуватиме клінічною базою для навчання студентів, акцентував Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що наразі питання створення університетських клінік можна вирішити шляхом передачі медичним університетам комунальних або відомчих лікарень. Серед механізмів, які дозволяють це зробити, й Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, Про удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення від 15 грудня 2021 року.