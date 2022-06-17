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Логістика нового рівня: МОЗ розглядає можливість доставки ліків за допомогою безпілотників

17 Червня 2022, 09:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дрон
Джерело: Depositphotos

В Україні розглядається можливість впровадження доставки ліків за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комарида за результатами зустрічі з компанією-розробником новітніх логістичних рішень Zipline.

– На території України заплановано розгортання пілотного проєкту компанії: розміщення 10 хабів-складів для зберігання лікарських засобів, – зазначив Олександр Комарида.

За його словами, фахівці компанії планують почати будівництво таких складів у Київському регіоні, тому під час зустрічі обговорили можливе розташування хаба й потенційні маршрути доставки.

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Зазначається, що компанія Zipline пропонує надання послуг доставки ліків за 100 км від складів за одну годину з максимальною масою вантажу 2 кг.

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Важливим питанням для обговорення стало забезпечення умов зберігання/дотримання холодового ланцюга під час транспортування та фіксування фактів доставки.

Також обговорили особливості роботи під час війни, зокрема з приводу безпеки використання дронів.

Як зазначив Олександр Комарида, під час відновлення медичної системи, яка постраждала внаслідок воєнних дій, ми повинні орієнтуватися на найзручніші сучасні логістичні рішення.

Заступник міністра висловив подяку донорам і колегам Zipline за ініціативу і готовність працювати на благо України й покращувати доступ наших громадян до медичних послуг.

Джерело
МОЗ
Теги
Безпілотники Ліки МОЗ України
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