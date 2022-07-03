У співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я та за підтримки Міністерства охорони здоров’я кардіохірургічне відділення Київської обласної клінічної лікарні вдалося забезпечити необхідним сучасним медичним обладнанням.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що роботи зі створення відділення проводилися вже в умовах воєнного стану – фактично з нуля. Так, був проведений ремонт приміщень й закуплено необхідне медичне обладнання.

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– Відкриття “з нуля” кардіохірургічного відділення в Київській обласній лікарні під час війни, можна сказати, це кейс з нашої стратегії перемоги і відновлення країни, – зазначає заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Повідомляється, що днями відбулося офіційне відкриття цього оновленого кардіохірургічного відділення, в якому взяли участь представники МОЗ та Київської обласної військової адміністрації та обласної ради.

– Навіть у складні часи можна реалізувати такі життєво важливі проекти, – підкреслив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Керівник Департаменту охорони здоров’я Олена Єфименко додала, що для відновлення і поліпшення закладів охорони здоров’я важлива підтримка не тільки органів влади, а й інших країн, благодійних організацій та волонтерів.

Зокрема, забезпечення обладнанням кардіохірургічного відділення відбулося за фінансової підтримки Товариства Червоного Хреста в Україні.