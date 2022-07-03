Міністерство охорони здоров’я України в період війни в кінці кожного тижня розповідає про кількість та якість гуманітарної допомоги, яку отримало відомство від різних країн і благодійних організацій.
– Україна продовжує отримувати допомогу, в тому числі гуманітарну, від союзників і партнерів. Як відомо, щоразу на історичних для країни зустрічах ті запевняють, що підтримуватимуть українців стільки, скільки потрібно – аж до Перемоги, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.
Так, на цьому тижні МОЗ отримало:
- 68 комплектів медичного обладнання (стійки для інфузій, інфузомати, шприцеві насоси, інфузійні докстанції);
- 494 укомплектованих тактичних аптечки;
- 46 палет ліків в асортименті;
- палета антитромботичних препаратів (Еноксапарин);
- 410 палет захисних халатів і рукавичок;
- 600 палет масок FFP2.
До того ж ще й 20 160 добових продуктових наборів.
Географія цієї підтримки широка: уряди Чехії, Угорщини та Індонезії, МОЗ Німеччини, French Ministry of Foreign Affairs Crisis Center, Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), Україна Charity, Apotex, Americares.
Відзначається, що багато з них далеко не вперше надсилають допомогу Україні.
МОЗ висловило щиру подяку за неоціненну підтримку нашої країни в цей вкрай важкий для неї період історії.