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Медобладнання, ліки, тактичні аптечки: гуманітарка, отримана МОЗ цього тижня

3 Липня 2022, 16:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України в період війни в кінці кожного тижня розповідає про кількість та якість гуманітарної допомоги, яку отримало відомство від різних країн і благодійних організацій.

– Україна продовжує отримувати допомогу, в тому числі гуманітарну, від союзників і партнерів. Як відомо, щоразу на історичних для країни зустрічах ті запевняють, що підтримуватимуть українців стільки, скільки потрібно – аж до Перемоги, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

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Так, на цьому тижні МОЗ отримало:

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  • 68 комплектів медичного обладнання (стійки для інфузій, інфузомати, шприцеві насоси, інфузійні докстанції);
  • 494 укомплектованих тактичних аптечки;
  • 46 палет ліків в асортименті;
  • палета антитромботичних препаратів (Еноксапарин);
  • 410 палет захисних халатів і рукавичок;
  • 600 палет масок FFP2.

До того ж ще й 20 160 добових продуктових наборів.

Географія цієї підтримки широка: уряди Чехії, Угорщини та Індонезії, МОЗ Німеччини, French Ministry of Foreign Affairs Crisis Center, Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), Україна Charity, Apotex, Americares.

Відзначається, що багато з них далеко не вперше надсилають допомогу Україні.

МОЗ висловило щиру подяку за неоціненну підтримку нашої країни в цей вкрай важкий для неї період історії.

Джерело
МОЗ
Теги
Благодійність гуманітарка МОЗ України
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