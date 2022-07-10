Министерство здравоохранения Украины уже традиционно в конце каждой недели публикует отчет об объемах гуманитарной помощи, полученной ведомством за минувшие семь дней.
— Когда война в Украине длится пятый месяц. Когда к ней понемногу привыкают и прогнозируют, что она продлится месяцы, наши партнеры продолжают оказывать гуманитарную помощь, за что им большое спасибо! — отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
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Гуманитарная помощь, полученная Минздравом в течение минувшей недели:
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- 15 УЗИ аппаратов;
- 169 АЗФ (аппаратов наружной фиксации);
- 6 400 наборов комплектов для катетеризации центральной вены;
- 3 паллета тиреотропных средств (левотироксин);
- 10 паллет лидокаина;
- 5 паллет имипенем и циластатин;
- 99 паллет лекарств в ассортименте;
- 20 паллет антибактериальных средств для системного применения (линезолид);
- 400 паллет масок FFP2.
Минздрав выражает искреннюю благодарность за помощь правительству Румынии, Минздраву Германии, Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), Berlin Chemie, Национальному Комитету Красного Креста, Accord, ООО Эвитас, Promed, Криптофонду.