Министерство здравоохранения Украины уже традиционно в конце каждой недели публикует отчет об объемах гуманитарной помощи, полученной ведомством за минувшие семь дней.

— Когда война в Украине длится пятый месяц. Когда к ней понемногу привыкают и прогнозируют, что она продлится месяцы, наши партнеры продолжают оказывать гуманитарную помощь, за что им большое спасибо! — отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.