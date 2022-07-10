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Аппараты УЗИ, лекарства в ассортименте: гуманитарка, полученная Минздравом в течение недели

10 июля 2022, 18:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
узи аппарат
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины уже традиционно в конце каждой недели публикует отчет об объемах гуманитарной помощи, полученной ведомством за минувшие семь дней.

— Когда война в Украине длится пятый месяц. Когда к ней понемногу привыкают и прогнозируют, что она продлится месяцы, наши партнеры продолжают оказывать гуманитарную помощь, за что им большое спасибо! — отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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Гуманитарная помощь, полученная Минздравом в течение минувшей недели:

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  • 15 УЗИ аппаратов;
  • 169 АЗФ (аппаратов наружной фиксации);
  • 6 400 наборов комплектов для катетеризации центральной вены;
  • 3 паллета тиреотропных средств (левотироксин);
  • 10 паллет лидокаина;
  • 5 паллет имипенем и циластатин;
  • 99 паллет лекарств в ассортименте;
  • 20 паллет антибактериальных средств для системного применения (линезолид);
  • 400 паллет масок FFP2.

Минздрав выражает искреннюю благодарность за помощь правительству Румынии, Минздраву Германии, Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), Berlin Chemie, Национальному Комитету Красного Креста, Accord, ООО Эвитас, Promed, Криптофонду.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні гуманітарка Ліки МОЗ Украины
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