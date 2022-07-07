Министерство здравоохранения Украины предоставило медучреждениям все инструменты для обеспечения медикам достойного уровня заработных плат.

— Базовая заработная плата на уровне не менее 20 тыс. грн для врача и 13 500 грн для медицинской сестры должна быть обеспечена в каждом медицинском учреждении, — заявил замминистра здравоохранения Алексей Яременко во время встречи с руководителями медучреждений.

В частности, по его словам, на прошлой неделе было принято постановление, которым предусмотрено продление пакета дофинансирования медицинских учреждений, которые пока не могут за свой счет обеспечить выплату базовой заработной платы медикам.

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— Этот пакет действовал до 31 мая включительно. Сейчас мы продлили его до конца года. Такой шаг – это, прежде всего, поддержка наших медиков в трудное время. Ведь каждый из них должен получать гарантированную правительством зарплату, – отметил Алексей Яременко.

Кроме того, изменены подходы к финансированию медучреждений. С июля больницы, работающие на фронтовых, прифронтовых и временно оккупированных территориях, продолжат ежемесячно гарантированно получать 1/12 от годового финансирования.

В то время как медицинские учреждения, работающие в тылу, будут получать средства за фактически предоставленные медицинские услуги.

Так же изменения в системе оплат коснутся медучреждений первички. До конца года они будут получать финансирование по числу фактически заключенных деклараций по состоянию на 1 июля.