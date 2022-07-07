Зарплата медиків: МОЗ надало всі інструменти для забезпечення гідного рівня

Міністерство охорони здоров’я надало медзакладам всі інструменти для забезпечення медикам гідного рівня заробітних плат.

– Базова заробітна плата на рівні не менше 20 тис. грн для лікаря і 13 500 грн для медичної сестри повинна бути забезпечена в кожному медичному закладі, – заявив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко під час зустрічі з керівниками медустанов.

Зокрема, за його словами, минулого тижня було ухвалено постанову, якою передбачено продовження пакету дофінансування медичних установ, які поки що не можуть за свій рахунок забезпечити виплату базової заробітної плати медикам.

– Цей пакет діяв до 31 травня включно. Зараз ми продовжили його до кінця року. Такий крок – це, перш за все, підтримка наших медиків у важкий час. Адже кожен з них повинен отримувати гарантовану урядом зарплату, – зазначив Олексій Яременко.

Крім того, змінено підходи до фінансування медзакладів. З липня лікарні, що працюють на фронтових, прифронтових та тимчасово окупованих територіях, продовжать щомісяця гарантовано отримувати 1/12 від річного фінансування.

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У той час як медичні установи, що працюють в тилу, отримуватимуть кошти за фактично надані медичні послуги.

Так само зміни в системі оплат торкнуться медустанов первинки. До кінця року вони отримуватимуть фінансування за кількістю фактично укладених декларацій станом на 1 липня.