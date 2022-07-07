Національна служба здоров’я України (НСЗУ) має намір підвищити діючі тарифи на лікування політравм і поранень. З цією метою фахівці Служби наразі проводять відповідні перерахунки.

Про це в інтерв’ю одному з провідних українських інформаційних агентств розповіла глава НСЗУ Наталія Гусак.

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– Ми внесли зміни в нормативну базу і здійснюємо перерахунки, щоб підвищувати вартість надання медичної допомоги при політравмах і пораненнях. Даних у нас достатньо, мережа вже сформована, кошти теж є, – заявила Наталія Гусак.

Глава НСЗУ також зазначила, що наразі наявні всі необхідні лікарські препарати для лікування поєднаних травм і поранень.