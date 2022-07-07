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В интересах медиков: НСЗУ намерена повысить тарифы на лечение политравм и ранений

7 июля 2022, 12:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) намерена повысить действующие тарифы на лечение политравм и ранений. С этой целью специалисты Службы в настоящее время проводят соответствующие перерасчеты.

Об этом в интервью одному из ведущих украинских информационных агентств рассказала глава НСЗУ Наталия Гусак.

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— Мы внесли изменения в нормативную базу и осуществляем перерасчеты, чтобы повышать стоимость оказания медпомощи при политравмах и ранениях. Данных у нас достаточно, сеть уже сформирована, средства тоже есть, — заявила Наталия Гусак.

Глава НСЗУ отметила, что на сегодняшний день есть в наличии все необходимые лекарственные препараты для лечения сочетанных травм и ранений.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
лікування Медики МОЗ Украины підвищення тарифів Тарифы
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