Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) намерена повысить действующие тарифы на лечение политравм и ранений. С этой целью специалисты Службы в настоящее время проводят соответствующие перерасчеты.
Об этом в интервью одному из ведущих украинских информационных агентств рассказала глава НСЗУ Наталия Гусак.
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— Мы внесли изменения в нормативную базу и осуществляем перерасчеты, чтобы повышать стоимость оказания медпомощи при политравмах и ранениях. Данных у нас достаточно, сеть уже сформирована, средства тоже есть, — заявила Наталия Гусак.
Глава НСЗУ отметила, что на сегодняшний день есть в наличии все необходимые лекарственные препараты для лечения сочетанных травм и ранений.