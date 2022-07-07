Специалисты больницы Св. Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова провели уникальную операцию по лечению сложного открытого перелома голени.

Не допустили ампутации: во Львове успешно провели уникальное лечение сложного перелома голени / 2 images

Об этом сообщили сотрудники Первого ПМО на своей странице в Facebook.

— Чтобы спасти ногу пациента от ампутации, наши хирурги прибегли к free flap операции: рану на голени закрыли лоскутом мягких тканей размером в 15 см, который взяли с бедра, — написали медики.

Они уточнили, что для восстановления кровоснабжения пересаженного участка хирургам пришлось сшивать сосуды размером с человеческий волос.

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Отмечается, что эта методика — настоящая находка для медицины войны.

Сообщается, что 40-летний Юрий из Львова попал в больницу со сложным открытым переломом голени, к которому уже добавилась одна из самых опасных инфекций — анаэробная. Именно она провоцирует некрозы, то есть отмирание тканей, вплоть до гангрены.

Специалистам клиники удалось остановить инфекцию, однако вместе с ней пришлось удалить и мертвые ткани. В итоге образовалась рана, которую срочно нужно было закрыть во избежание дальнейшего отмирания и ампутации.

Единственной возможностью сохранить ногу в такой ситуации стала микрохирургическая free flap операция.

Такие вмешательства в Украине уже выполняли, однако лоскут такого большого размера пересадили впервые.

Сделать это львовским хирургам помогали их британские коллеги. Вместе они отделили 15-сантиметровый лоскут мягких тканей с бедра пациента и заполнили им поврежденный участок голени.

Операция длилась около 10 часов и завершились успехом: пересаженный флэп прижился, его кровоснабжение возобновилось.

Внедрение новых технологий в хирургии, в частности free flap операций, дает шанс сохранить конечности, органы и части тела, предотвращает ампутации и существенно улучшает качество жизни пациентов, в том числе и с военной травмой.

Источник: 1 ПМО Львов