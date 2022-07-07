Фахівці лікарні Св. Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова провели унікальну операцію з лікування складного відкритого перелому гомілки.

Не допустили ампутації: у Львові успішно провели унікальне лікування складного перелому гомілки / 2 зображення

Про це повідомили співробітники Першого ПМО на своїй сторінці в Facebook.

– Щоб врятувати ногу пацієнта від ампутації, наші хірурги вдалися до free flap операції: рану на гомілці закрили клаптем м’яких тканин розміром 15 см, який взяли зі стегна, – написали медики.

Вони уточнили, що для відновлення кровопостачання до пересадженої ділянки хірургам довелося зшивати судини розміром з людську волосину.

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Зазначається, що ця методика – справжня знахідка для медицини війни.

Повідомляється, що 40-річний Юрій зі Львова потрапив до лікарні зі складним відкритим переломом гомілки, до якого вже додалася одна із найнебезпечніших інфекцій – анаеробна. Саме вона провокує некрози, тобто відмирання тканин, аж до гангрени.

Фахівцям клініки вдалося зупинити інфекцію, проте разом із нею довелося видалити і мертві тканини. В результаті утворилася рана, яку терміново потрібно було закрити, щоб уникнути подальшого відмирання і ампутації. Єдиною можливістю зберегти ногу в такій ситуації стала мікрохірургічна free flap операція.

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Такі втручання в Україні вже виконували, однак клапоть такого великого розміру пересадили вперше.

Зробити це львівським хірургам допомагали їхні британські колеги. Разом вони відокремили 15-сантиметровий клапоть м’яких тканин зі стегна пацієнта і заповнили ним пошкоджену ділянку гомілки.

Операція тривала близько 10 годин і завершилися успіхом: пересаджений флеп прижився, його кровопостачання відновилося.

Впровадження нових технологій в хірургії, зокрема free flap операцій, дає шанс зберегти кінцівки, органи і частини тіла, запобігає ампутації та істотно покращує якість життя пацієнтів, навіть і з військовою травмою.

Джерело: 1 ПМО Львів