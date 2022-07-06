Невизначеність, що супроводжує українців уже чотири місяці поспіль, вплинула і на ринок медичних послуг.

Люди відмовляються від репродуктивних планів та все частіше звертаються напряму до вузькопрофільних спеціалістів. Цей процес спостерігається на тлі загального зниження попиту на медичні послуги у приватних клініках.

Падіння попиту

Зараз дивляться

Спеціалісти стверджують, що майже 80% приватних клінік столичного регіону або закрилися, або ж під загрозою закриття через відсутність попиту на послуги. Але, здебільшого, це невеликі установи.

Мережеві заклади, навпаки, відкривають філіали в західних областях, щоб забезпечити якісним медичним обслуговуванням тих, хто був змушений переїхати, а також для мешканців Заходу України, в березні ISIDA clinic відкрила філію в Ужгороді.

– В даний час ми бачимо зростаючий попит на обстеження та лікування безпліддя, але кількість пар з репродуктивними проблемами становить до 30% довоєнного часу. Практично всі пари повертаються для продовження раніше розпочатих програм, які були призупинені пацієнтами з початком воєнного стану, – розповідає керівник амбулаторно-поліклінічної служби ISIDA clinic Аліпова Наталія.

У мережі Добробут зазначили, що кількість пацієнтів нині становить 17% від довоєнної. У лютому в клініку звернулося 55 тис. людей, у березні – лише 2,5 тис. А з квітня спостерігається поступове зростання.

Аналогічні процеси фіксуються у Медикомі та Адонісі. Зменшення кількості пацієнток сталося і в пологовому будинку Лелека.

– В акушерстві та гінекології відбулось суттєве зниження кількості пацієнтів, оскільки вагітностей настає менше, а багато жінок, які вже при надії, виїхали в більш безпечні місця. Кількість пацієнтів у нас впала в декілька разів, – розповів операційний директор пологового будинку Лелека Вадим Зукін.

До яких лікарів звертаються частіше

– Ми очікували на бум запитів на консультації до психологів, оскільки саме так відреагували люди на епідемію Covid-19. Але ми не побачили такого зараз, – каже Зукін.

Однак, більшість клінік відзначають зміну у структурі попиту і деяке зростання попиту на психологічну допомогу. Але серед найбільш затребуваних спеціалістів – неврологи.

Пояснюють таку популярність цієї медичної спеціальності – відкладеним попитом.

– Було три місяці весни, коли люди взагалі відкладали візити із хронічними захворюваннями. Тому зараз ці всі хвороби випливають, і неврологія стає на перше місце, – пояснюють у Медікомі.

Люди звертаються зі скаргами на порушення сну, хронічний головний біль та біль у спині через постійний стрес, високу тривожність.

Серед інших затребуваних спеціалістів на ринку медичних послуг називають отоларингологів (сприяє сезон), гінекологів (планові огляди), урологів (наслідки переохолодження та планові огляди).

Традиційно залишаються популярними звернення до сімейних лікарів та терапевтів, але на ринку зауважують, що люди надають перевагу візитам одразу до вузькопрофільних спеціалістів.

Педіатри в простої

– Кількість маленьких відвідувачів помітно зменшилась – дітей стало на 9% меньше (до нападу РФ частка дітей серед пацієнтів складала 26%, у квітні 2022 – 17%), – кажуть у Добробуті.

І хоча найбільша кількість звернень з малюками припадає саме на лікарів-педіатрів, але, як зауважують у медзакладах, вони не завантажені.

Серед причин падіння попиту на платні послуги приватних клінік називають і падіння рівня життя українців. Та медики нагадують, що війна – не привід відмовлятися від турботи про своє здоров’я.