Неопределенность, сопровождающая украинцев уже четыре месяца подряд, повлияла и на рынок медицинских услуг.

Люди отказываются от репродуктивных планов и все чаще обращаются напрямую к узкопрофильным специалистам. Этот процесс наблюдается на фоне общего понижения спроса на медицинские услуги в частных клиниках.

Падение спроса

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Специалисты утверждают, что почти 80% частных клиник столичного региона или закрылись, или под угрозой закрытия из-за отсутствия спроса на услуги. Но в основном это небольшие учреждения.

Сетевые заведения, напротив, открывают филиалы в западных областях, чтобы обеспечить качественным медицинским обслуживанием тех, кто был вынужден переехать, а также для жителей Запада Украины, в марте ISIDA clinic открыл филиал в Ужгороде.

– В настоящее время мы видим растущий спрос на обследование и лечение бесплодия, но количество пар с репродуктивными проблемами составляет до 30% довоенного времени. Практически все пары возвращаются для продолжения ранее начатых программ, приостановленных пациентами с началом военного положения, – рассказывает руководитель амбулаторно-поликлинической службы ISIDA clinic Алипова Наталия.

В сети Добробут отметили, что количество пациентов составляет 17% от довоенной. В феврале в клинику обратилось 55 тыс. человек, в марте – лишь 2,5 тыс. А с апреля наблюдается постепенный рост.

Аналогичные процессы фиксируются и в Медикоме и Адонисе. Уменьшение количества пациенток произошло и в роддоме Лелека.

— В акушерстве и гинекологии произошло существенное снижение количества пациентов, поскольку беременностей наступает меньше, а многие женщины, которые уже беременны, выехали в более безопасные места. Количество пациентов у нас упало в несколько раз, – рассказал операционный директор роддома Лелека Вадим Зукин.

К каким врачам обращаются чаще

— Мы ожидали бум запросов на консультации к психологам, поскольку именно так отреагировали люди на эпидемию Covid-19. Но мы не увидели такого сейчас, – говорит Зукин.

Однако большинство клиник отмечают изменение в структуре спроса и некоторый рост спроса на психологическую помощь. Но среди наиболее востребованых специалистов – неврологи.

Объясняют такую ​​популярность этой медицинской специальности – отложенным спросом.

– Было три месяца весны, когда люди вообще откладывали визиты с хроническими заболеваниями. Поэтому сейчас все эти болезни вытекают, и неврология становится на первое место, – объясняют в Медикоме.

Люди обращаются с жалобами на нарушение сна, хроническую головную боль и боль в спине из-за постоянного стресса, высокой тревожности.

Среди других востребованных специалистов на рынке медицинских услуг называют отоларингологов (способствует сезон), гинекологов (плановые осмотры), урологов (последствия переохлаждения и плановые осмотры).

Традиционно остаются популярными обращения к семейным врачам и терапевтам, но на рынке отмечают, что люди предпочитают визиты сразу к узкопрофильным специалистам.

Педиатры простаивают

— Количество маленьких пациентов заметно уменьшилось – детей стало на 9% меньше, – говорят в Добробуте.

И хотя наибольшее количество обращений с малышами приходится именно на врачей-педиатров, но, как отмечают в медучреждениях, они не загружены.

Среди причин падения спроса на платные услуги частных клиник называют снижение уровня жизни украинцев. Но медики напоминают, что война – не повод отказываться от заботы о своем здоровье.