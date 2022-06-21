В Западноукраинский специализированный детский медицинский центр 60-летний Григорий вместе с сынишкой Богданчиком попали со сложным онкологическим заболеванием. 1,5 месяца медики вместе с семьей борются с рабдомиосаркомой орбиты, которая поразила глаз двухлетнего малыша.

— Я не дал согласия на удаление целого глаза. Подумал, если зрение не пропало, то стоит побороться. Поэтому позволил вырезать только опухоль, — рассказал папа Богданчика.

Образование на глазу малыша удалили в Одесском Институте глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. А главное специализированное лечение рабдомиосаркомы началось во Львове, куда папа обратился по совету одесских врачей.

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Медики Центра дообследовали мальчика и начали химиотерапию, которая продлится не менее девяти месяцев. Решение о прекращении или продлении курса будут принимать по результатам контрольных обследований.

— Лечение злокачественной опухоли состоит из нескольких этапов: хирургическое удаление, химиотерапия, иногда лучевая терапия. Отец, узнав, что в нашей больнице можно пройти все последующие этапы лечения, отказался от эвакуации за границу, — пояснила онколог Центра Кристина Запоточная.

Сообщается, что проблемы с глазом у малыша заметили через несколько дней после начала войны, к тому времени их городок уже находился в оккупации.

39-летняя мама Богданчика Татьяна рассказала, что когда у ребенка появилась припухлость века, решила, что это ячмень. Но припухлость лишь увеличивалась, и очень скоро глаз опустился и начал выходить за пределы глазной впадины.

— Радовало то, что зрение у сыночка сохранялось, хотя он жаловался на раздвоение изображения, — вспоминает женщина.

Выехать с оккупированной территории папе и сыну удалось только с шестого раза, под сильными обстрелами, сначала в Запорожье, потом в Одессу. Маму мальчика не пропустили, и она вынуждена была вернуться домой. Только в начале июня семье удалось снова встретиться всем вместе во Львове.

По словам медиков, папочка заботится о сыночке не хуже, чем мама. А сам Григорий рассказывает, что помогла многолетняя служба в полиции, которая научила не поддаваться лишним эмоциям, а искать возможности для спасения сына.

Впереди у Богданчика еще длительное и сложное лечение. Но и родители, и медики Центра верят, что все закончится благополучно и полным выздоровлением.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр