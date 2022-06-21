У Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр 60-річний Григорій разом з синочком Богданчиком потрапили зі складним онкологічним захворюванням. 1,5 місяці медики разом з родиною борються з рабдоміосаркомою орбіти, яка вразила око дворічного малюка.

– Я не дав згоди на видалення цілого ока. Подумав, якщо зір не пропав, то варто поборотися. Тому дозволив вирізати тільки пухлину, – розповів тато Богданчика.

Утворення на оці малюка видалили в Одеському Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова. А головне спеціалізоване лікування рабдоміосаркоми почалося у Львові, куди тато звернувся за порадою одеських лікарів.

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Медики Центру дообстежили хлопчика й почали хіміотерапію, яка триватиме не менше дев’яти місяців. Рішення про припинення або продовження курсу прийматимуть за результатами контрольних обстежень.

– Лікування злоякісної пухлини складається з декількох етапів: хірургічне видалення, хіміотерапія, іноді променева терапія. Батько, дізнавшись, що в нашій лікарні можна пройти всі наступні етапи лікування, відмовився від евакуації за кордонів, – пояснила онколог центру Христина Запоточна.

Повідомляється, що проблеми з оком у малюка родина помітила через кілька днів після початку війни, на той час їхнє містечко вже перебувало в окупації.

39-річна мама Богданчика Тетяна розповіла, що, коли у дитини з’явилася припухлість повіки, вирішила, що це ячмінь. Але припухлість лише збільшувалася і дуже скоро почала виходити за межі очної западини.

– Радувало те, що зір у синочка зберігався, хоча він скаржився на роздвоєння зображення, – згадує жінка.

Виїхати з окупованої території татові і синові вдалося тільки з шостого разу, під сильними обстрілами, спочатку в Запоріжжі, потім в Одесу. Маму хлопчика не пропустили і вона змушена була повернутися додому. Тільки на початку червня родині вдалося знову зустрітися всім разом у Львові.

За словами медиків, татко піклується про синочка не гірше, ніж мама. А сам Григорій розповідає, що допомогла багаторічна служба в поліції, яка навчила не піддаватися зайвим емоціям, а шукати можливості для порятунку сина.

Попереду у Богданчика ще тривале й складне лікування. Але і батьки, і медики Центру вірять, що все закінчиться благополучно і повним одужанням.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр