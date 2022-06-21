Медики відділення травматології лікарні Св. Луки Першого медичного об’єднання Львова подарували чоловікові зі Слов’янська шанс знову ходити. Через фізичну нестачу він довго не міг виїхати з-під обстрілів рідного міста на Донеччині.

Про це співробітники ПМО Львова написали на своїй сторінці у Facebook.

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– У 2019 році Павло послизнувся, впав і зламав ногу. У лікарні Слов’янська констатували: перелом настільки складний, що вимагає операції і установки металевих конструкцій. Однак від запропонованої медичної допомоги чоловік відмовився.

За словами медиків, Павло півроку лежав у гіпсі, сподіваючись, що кістки зростуться самі. Але цього не сталося. Більш того, на місці перелому сформувався помилковий суглоб: нога втратила опірність й почала згинатися під різними кутами.

Повідомляється, що Павло втратив роботу. Коли почалася війна, з родиною довго не зміг покинути Слов’янськ.

До Львова його привезли евакуаційним потягом у квітні. Навіть тут, щоб зважитися на операцію, пацієнту знадобилося два тижні.

– Врешті-решт нашим травматологам вдалося позбутися “фіктивного суглоба”, вирівняти вісь й довжину кінців, встановити металеві конструкції, які оплатили благодійники, – повідомляють в ПМО Львова.

І відзначають, що на ногу Павло ще не зможе встати ще три місяці. Потім на нього чекає довгий період реабілітації. Однак лікарі обіцяють: через півроку пацієнт буде не просто ходити, а навіть бігати.

Не зволікайте з лікуванням, прислухайтеся й довіряйте лікарям, адже ваші здоров’я та життя – безцінні, закликають медики.

Джерело: ПМО Львова