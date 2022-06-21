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Після травми нога згиналася в інший бік: у Львові чоловікові зі Слов’янська дали шанс знову ходити

21 Червня 2022, 12:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Медики відділення травматології лікарні Св. Луки Першого медичного об’єднання Львова подарували чоловікові зі Слов’янська шанс знову ходити. Через фізичну нестачу він довго не міг виїхати з-під обстрілів рідного міста на Донеччині.

Про це співробітники ПМО Львова написали на своїй сторінці у Facebook.

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– У 2019 році Павло послизнувся, впав і зламав ногу. У лікарні Слов’янська констатували: перелом настільки складний, що вимагає операції і установки металевих конструкцій. Однак від запропонованої медичної допомоги чоловік відмовився.

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За словами медиків, Павло півроку лежав у гіпсі, сподіваючись, що кістки зростуться самі. Але цього не сталося. Більш того, на місці перелому сформувався помилковий суглоб: нога втратила опірність й почала згинатися під різними кутами.

Повідомляється, що Павло втратив роботу. Коли почалася війна, з родиною довго не зміг покинути Слов’янськ.

До Львова його привезли евакуаційним потягом у квітні. Навіть тут, щоб зважитися на операцію, пацієнту знадобилося два тижні.

– Врешті-решт нашим травматологам вдалося позбутися “фіктивного суглоба”, вирівняти вісь й довжину кінців, встановити металеві конструкції, які оплатили благодійники, – повідомляють в ПМО Львова.

І відзначають, що на ногу Павло ще не зможе встати ще три місяці. Потім на нього чекає довгий період реабілітації. Однак лікарі обіцяють: через півроку пацієнт буде не просто ходити, а навіть бігати.

Не зволікайте з лікуванням, прислухайтеся й довіряйте лікарям, адже ваші здоров’я та життя – безцінні, закликають медики.

Джерело: ПМО Львова

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Львів Медики Операція Слов’янськ
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