Медики першого медичного об’єднання Львова врятували немовля, яке з’явилося на світ раніше терміну з вагою лише 1 480 г. Дитина навіть не могла самостійно дихати.

Про це повідомили співробітники клініки ПМО Львова на своїй сторінці в Facebook.

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– Андрійко народився на 33-му тижні вагітності з вагою лише 1480 грамів. Стан малюка був важким. Неонатологам буквально довелося боротися за його життя. І їм вдалося, – написали медики.

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За їхніми словами, дитина повинна була народитися в кінці червня. Однак під час планового УЗД стало зрозуміло: потрібно народжувати, інакше малюк не виживе. Маму Ірину терміново забрали на кесарів розтин.

З операційної новонародженого перемістили в реанімацію, де дитя провело 17 днів. Андрійко самостійно не дихав. Потребував дихальної та медикаментозної підтримки, зокрема, антибіотиків.

Далі, коли стан хлопчика вдалося стабілізувати, його перевели у відділення патології новонароджених.

Відзначається, що весь цей час мама була поруч. І ось сьогодні з вагою 2 100 г Андрійко поїхав додому.

Медики переконані: постійне перебування з мамою, тактильний контакт з нею ще в реанімації, відчуття її тепла ійприсутності, а ще активна участь у догляді за дитиною сприяють швидшому одужанню малюків, в тому числі й тих, які з’явилися на світ раніше терміну.

Джерело: ПМО Львова